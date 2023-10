Ognissanti, Laboratorio didattico "Indagini e Immagini" al DOMA

Laboratorio didattico Indagini e Immagini: martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre in occasione della Festa di Ognissanti il DOMA San Domenico Maggiore propone un percorso didattico articolato tra la Sagrestia e la Sala del Tesoro della basilica di San Domenico Maggiore, dove si custodiscono i preziosi busti in cartapesta dei più importanti santi dell’Ordine dei Frati Predicatori, preziosa testimonianza artistica del lavoro delle botteghe napoletane attive nel XVIII secolo. Ma come si riconoscono i santi?

Segue al tour guidato un laboratorio creativo in cui i bambini impareranno a riconoscere i santi a partire dai loro attribuiti iconografici.

Età consigliata: 6-10 anni

Martedì 31 ottobre

I TURNO – 11:00

II TURNO – 16:00

Mercoledì 1° novembre

I TURNO – 11:00

Durata: 1 h e 30 circa

costo del biglietto 8€ a bambino

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: info@domasandomenicomaggiore.it