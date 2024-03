Laboratori di Ceramica creativa a cura di Maria Sabetti

Sabato 16 marzo ore 10:00-12:00 (bambini) e 15:00-20:00 (adulti).

Il laboratorio Argillando, per bambini, dai 5-12 anni, consente di imparare a modellare e dipingere oggetti in argilla; tutti i partecipanti creano un lavoro artigianale, originale e completo, come ricordo dell’esperienza svolta. Il corso è per un massimo di 10 allievi, prenotazione obbligatoria con contributo associativo di 40 €. Tutti i materiali sono compresi.

Il laboratorio Cuerda seca, per adulti (anche senza esperienza), intende insegnare questa particolare tecnica di smaltatura introdotta in Spagna dagli arabi, nel XV secolo, per imitare i mosaici spagnoli su piastrelle dalle decorazioni geometriche. Ogni partecipante, dopo un’introduzione teorica, sceglie un disegno da riportare su una mattonella 20x20 cm, su cui sono apposti gli smalti.

Il corso è per un massimo di 5 allievi, prenotazione obbligatoria con contributo associativo di 60 €. Tutti i materiali sono compresi.

Prenotazione obbligatoria, a numero chiuso: per aderire basta compilare la scheda per associarsi e confermare la propria presenza.

Telefono/Whatsapp: 333 2191113, email: controsegno@libero.it

o tramite messaggio FB, Instagram: Atelier Controsegno.