Al Museo e Real Bosco di Capodimonte tornano i laboratori di Architettura per bambini

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’Associazione Amici di Capodimonte Ets, con il contributo della Fondazione Emiddio Mele, presentano l’ottava edizione di MeLe Progetto, ciclo di laboratori fondato su temi legati all’architettura ideato e curato dall’Associazione Archipicchia! Architettura per bambini.

L’iniziativa, completamente gratuita per i piccoli partecipanti, è rivolta ai bambini a partire dai 6 anni di età e viene realizzata tra gli spazi del Museo di Capodimonte dedicati alla collezione dei Manifesti Mele e le grandi praterie del Bosco.

Per l’anno 2023 cuore del progetto è il Real Bosco di Capodimonte, da cui si sviluppa un percorso laboratoriale che trae ispirazione dalla Land Art, forma d’arte nata intorno al 1967 negli Stati Uniti, ma non solo: si affronteranno temi legati alla sostenibilità ambientale, al riutilizzo dei materiali, all’uso creativo delle risorse naturali. Intervenendo direttamente nella e sulla Natura, il Bosco diventa luogo di installazione per creazioni effimere, destinate ad essere trasformate o cancellate dal tempo, delle quali infatti rimarrà traccia solo nella documentazione. Nel parco, armati di elementi naturali, i piccoli architetti saranno accompagnati per mano, stimolati nella fantasia e nella creatività, per costruire un originale percorso di sostenibilità e delineare un cammino artistico e costruttivo.

PRIMO INCONTRO

Domenica 14 maggio 2023 dalle ore 10.45 alle 13.00

La Land Art trova casa nel Bosco di Capodimonte e offre l’occasione per lavorare a un’installazione di Wood Art. Discutendo di Land Art, paesaggio, costruzione e progetto, i ragazzi cercheranno nel bosco, con sguardo attento, legni, foglie, frutti e semi che daranno forma ad una scultura ambientale.

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

E’ necessario confermare la prenotazione dei bambini per il primo incontro dedicato alla Wood Art entro venerdì 12 maggio 2023, ore 15:00, e di attendere la nostra risposta. Sarà data conferma di partecipazione rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

L'organizzazione segnala che le attività previste per il laboratorio di domenica 14 maggio 2023 sono adatte esclusivamente a bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org

precisando per ogni singolo bambino:

– nome e cognome

– età

– num. telefono genitore referente

– nome e cognome genitore o accompagnatore

– copia firmata della liberatoria

I genitori o accompagnatori devono affidare i bambini agli operatori alle ore 10:45 al punto di incontro di Porta Caccetta (vedi mappa) e non potranno partecipare o assistere alle attività.

Il laboratorio si concluderà alle ore 13:00.

Si prega di segnalare per tempo eventuali rinunce, al fine di consentire la partecipazione ad altri bambini. In caso di pioggia l’attività sarà rimandata a data da stabilirsi.