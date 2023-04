“La musica unisce”: al Rione Sanità Napoli e Milano si incontrano nella musica

Per la prima volta l’Orchestra Giovanile PEPITA e l’Orchestra Giovanile SANITANSAMBLE suoneranno insieme nella bellissima Basilica di San Severo Fuori le Mura, sabato 6 maggio alle ore 12:00. Il programma prevede due parti, ciascuna affidata ad una singola orchestra ed il gran finale eseguito da entrambe. PEPITA proporrà brani di vari autori : Dvorzak, Massenet, Glazunov, Vaughan Williams, Ippolitov-Ivanov.

Il desiderio di conoscere i musicisti di SANITANSAMBLE, di sentirli dal vivo, di confrontarsi con coetanei coi quali si condivide una passione comune, la musica, sono le molle principali di questa trasferta a Napoli per la milanese Orchestra Giovanile PEPITA, resa possibile dal sostegno generoso della Fondazione Isacchi Samaja Onlus.

Due realtà geograficamente distanti ma con molti punti in comune: SANITANSAMBLE, così come PEPITA, nasce sull’esempio di El Sistema inventato dal Maestro venezuelano J. A. Abreu che concepì la musica come mezzo potentissimo di riscatto sociale, di educazione e di formazione attraverso l’apprendimento di uno strumento musicale e la pratica in orchestra.