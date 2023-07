La Maschera in concerto gratuito nel cuore della Sanità per festeggiare 10 anni di musica

Venerdì 14 luglio, alle ore 21, La Maschera sarà in concerto nel cuore della Sanità.

A poco più di un anno dall’uscita dell’ultimo disco, ‘Sotto chi tene core’, la band partenopea torna a casa per festeggiare con un concerto gratuito i dieci anni di musica suonata sui palchi di tutta Italia.

«Suonare nella nostra città è la cosa più bella di tutte – dice Roberto Colella, frontman de La Maschera. È passato poco più di anno dall’uscita di Sotto chi tene core, un album che parla di riscatto sociale e sentimentale, un invito ad alzare lo sguardo e farsi avanti. Storie vere, dove l’urlo di chi non ha voce diventa grido di battaglia. In questi mesi abbiamo suonato un po’ ovunque, da nord a sud dell’Italia. Ma l’emozione e l’affetto che respiriamo quando torniamo a casa è qualcosa di indescrivibile. Inoltre ci sono 10 anni di carriera da festeggiare! Grazie a chi ci vuole bene, a chi si fa centinaia di chilometri per sentirci suonare… portare in giro Mirella, Felice Pignataro, Thomas Sankara, le storie di quotidianità e resistenza, è per noi un grande onore, che ci riempie di gioia».

Non mancheranno i brani più famosi della band, da Pullecinella a La Confessione, da Te vengo a cercà a Senza fa rummore, contenuti nei precedenti album, ‘O vicolo ‘e l’allerìa e ParcoSofia.

La Maschera sono Roberto Colella (voce/tastiera/chitarra), Vincenzo Capasso (tromba), Alessandro Morlando(chitarra elettrica), Antonio ‘Gomez’ Caddeo (basso e contrabbasso), Marco Salvatore (batteria) e Michele Maione(percussioni).

L’evento rientra nel programma di iniziative estive promosse e finanziate dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.