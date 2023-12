"La Georgia di Kvara": la presentazione all'università Federico II

Prezzo non disponibile

Venerdì 15 dicembre, alle ore 18.00, presso l'Università degli studi di Napoli Federico II in corso Umberto I, ci sarà la presentazione di "La Georgia di Kvara", il titolo della versione italiana del libro dello scrittore Giorgi Kekelidze dedicato a Khvicha Kvaratskhelia. L'opera, che in Georgia è diventata un best seller, sarà pubblicata nel nostro Paese proprio a partire dal 15 dicembre. I responsabili del progetto sono il prof. Berika Shukakidze e Key Communication Company.

Oltre che del calciatore del Napoli, il volume racconterà agli italiani degli antenati dell'attaccante, del villaggio natìo, Nakifu, della bellissima natura di questo Paese, dei suoi angoli imperdibili e della gente meravigliosa che ancora oggi mantiene con il calcio un rapporto speciale. Gli autori della prefazione del libro sono Diego Armando Maradona Junior ed Aka Morchiladze.

Alla presentazione del libro seguirà un rinfresco con famosi vini e piatti tradizionali georgiani.