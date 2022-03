La Conferenza sul futuro dell’Europa arriva a Napoli: il 18 marzo appuntamento al Centro Asterix

Le idee dei cittadini di Napoli al centro dei lavori delle istituzioni Ue. La Conferenza sul futuro dell'Europa sbarca nel capoluogo campano. Appuntamento venerdì 18 marzo al Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio dove giovani, deputati, esponenti delle istituzioni ed esperti affronteranno temi come l'occupazione, la giustizia e la cultura. L'incontro, organizzato da Europe Direct Vesuvio, fa parte del ciclo di eventi #latuaparolaconta promossa dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Ue.

A Napoli l’appuntamento è per venerdì 18 marzo presso il Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio. Ed è proprio l’hashtag #latuaparolaconta a contenere il significato della conferenza organizzata da Europe Direct Vesuvio, all’interno del percorso che contribuisce ad avvicinare l'Unione europea ai cittadini sul campo e facilitano la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE.

Venerdì, al centro della prima sessione ci sarà il “Dibattito con i giovani - Focus su Istruzione, Cultura, Gioventù”. A partire dalle 10, interverranno per i saluti istituzionali: Roberto Masullo, responsabile Europe Direct Vesuvio; Paolo Senatore, community manager Europe Direct Salerno; Vito Borrelli, vicedirettore della rappresentanza in Italia della Commissione europea; Laura Ferrara, deputata al Parlamento europeo; Daniele Frongia, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per le Politiche giovanili, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Lucia Pecorario, Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Francesco Caporali, Presidente Commissione Ambiente e Territorio VI Municipalità di Napoli; Francesco Micera, avvocato Presidente di Callysto APS.

Alle 10,45 ci sarà la presentazione delle proposte dei giovani, mentre alle 11,15 entrerà nel vivo il dibattito dei giovani con i relatori. La chiusura dei lavori è prevista per le 12.

Durante la seconda sessione, per la quale è previsto anche un live streaming sui canali social di Europe Direct Vesuvio e Callysto APS, si terrà il dibattito con gli stakeholder sui temi di un’economia più forte, della giustizia sociale e dell'occupazione.