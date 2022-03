La Conferenza sul futuro dell'Europa al Maschio Angioino: Napoli in prima linea per un futuro più sostenibile

Si svolgerà lunedì 28 marzo, a partire dalle 9,30 nella Sala Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino) un incontro-dibattito nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, intitolato "#latuaparolaconta: Napoli in prima linea per un futuro più sostenibile". L’evento è organizzato dallo EUROPE DIRECT del Comune di Napoli in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento europeo in Italia e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Previste due sessioni di dibattito: "I giovani protagonisti del cambiamento per un'Europa più verde" e "La sostenibilità del sisitema agroalimentare". L’incontro è riservato alla partecipazione di giovani, in particolare studenti degli ultimi anni della scuola superiore e universitari, nonché esponenti della società civile, con la possibilità di elaborazione di contributi da inserire nella piattaforma digitale multilingue della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Alle 11,15 è previsto il saluto del Sindaco Gaetano Manfredi mentre l'evento sarà aperto alle 9,30 dal Vicesindaco Maria Filippone. Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato e l'Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani,

Prevista la diretta streaming sulla Web Tv del Comune di Napoli e su: https://www.youtube.com/user/comunenapoli/live.

PER LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: i posti sono limitati. Per partecipare inviare una email di richiesta indicando un proprio recapito telefonico a europedirect@comune.napoli.it o telefonare allo 081 795 6535 dalle 9,30 alle 17,30. Accesso all'evento solo con prenotazione confermata. Ingresso alla sala con green pass rafforzato