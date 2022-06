La Cartiera: dieci anni, festa grande

Quando un Centro Commerciale smette di essere solo un luogo dove fare shopping, ma diventa un piccolo mondo dove trascorrere del tempo di qualità, provare nuove esperienze, far divertire i bambini e – perché no – trovare il proprio stile, non ci si rende conto del tempo che passa. Ed è così che La Cartiera arriva a compiere ben 10 anni, trascorsi tra risate, eventi e allegria insieme ai suoi visitatori in un luogo confortevole e ricco di servizi. Per questo, proprio con voi vuole festeggiare questo importante traguardo, offrendo un ricco calendario di eventi gratuiti da non perdere.

Dal 3 al 19 giugno in Area Fashion c’è la Showcar Scuderia Alphatauri in esposizione: un pezzo unico con un design da sogno; nello stesso periodo, da lunedì a venerdì ore 10.00-13.00 e 16.00-21.00 e ogni sabato e domenica ore 10.00-21.00, sempre in Area Fashion, ci saranno i simulatori di guida dedicati a tutti quelli che hanno voglia di partire verso una nuova avventura a tutto gas!

Il Centro non dimentica, ovviamente, anche i suoi piccoli visitatori che allietano con le risate i corridoi della Galleria: il 4, il 5, l’11, il 12, il 18 e il 19 giugno, ore 10.00-13.00 e 16.00-21.00, di fronte a MediaWorld, avranno luogo dei divertentissimi laboratori per bambini, mentre l’11, il 12, il 14, il 18 e il 19 giugno, in Galleria ci sarà uno speciale omaggio per tutti.

E come ad ogni compleanno che si rispetti, non manca la torta unica nel suo genere e che nasce dalla passione e dall’idea di pasticceri trentennali: martedì 14 giugno ore 16.00 in Area Food, una degustazione gratuita in compagnia di un ospite molto speciale, Antonio D’ausilio, il comico napoletano famoso per le sue partecipazioni a Zelig e Made in Sud.

La festa continua sabato 18 e domenica 19 giugno alle ore 19.00 con Gymnasia: un grande spettacolo di danza aerea, parkour, ginnastica artistica, karate e pole dance nel Parco Esterno e dal 24 giugno con Summer Sport, l’evento che mette a disposizione la possibilità di provare una varietà di sport in modo assolutamente gratuito.

Ultimo, ma non meno importante in una festa di compleanno, il regalo! Tuttavia, in questo caso non sarà per il festeggiato, ma per i suoi “invitati”: dal 3 al 19 giugno, infatti, c’è “Dieci anni, vinci 10!”, il grande concorso con in palio Gift Card da 10, 20 e 50€ a fronte di un acquisto minimo di soli 10€ nei negozi del Centro!

Tutte le attività sono completamente gratuite. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.