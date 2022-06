La Cartiera soffia 10 candeline con Antonio D'Ausilio

Gli ingredienti per una festa perfetta? Comicità, allegria e, ovviamente, del buon cibo. Tutti elementi presenti al grande party del Centro Commerciale La Cartiera in occasione dei suoi 10 anni. I festeggiamenti sono partiti già dall’inizio di giugno con un ricco calendario di eventi pensati proprio per celebrare questo importante traguardo. Ieri, però, è stata la volta del classico taglio della torta: immancabile ad ogni compleanno!

La grande affluenza in Area Food non ha deluso le aspettative: dalle ore 16.00 in poi, ha avuto luogo la degustazione gratuita di una torta unica nel suo genere, nata dalla maestria, dall’esperienza e dall’idea di pasticceri trentennali. Un’ottima occasione per assaporare un dolce squisito e ricordare con piacere tutto il tempo trascorso insieme tra shopping, servizi e tante avventure vissute in Galleria. Ospite d’eccezione, Antonio D’Ausilio, napoletano DOC nonché bravissimo comico che ha calcato i palchi di famose trasmissioni televisive come Quelli che il calcio, Zelig e Made in Sud. D’Ausilio, con la sua straordinaria verve, ha allietato i visitatori con le sue battute e le esilaranti gag.

Così, La Cartiera si riconferma il Centro Commerciale dove trascorrere del tempo di qualità e provare nuove esperienze. I festeggiamenti continueranno con gli altri eventi in programma: fino al 19 giugno la Showcar Scuderia Alphatauri in esposizione, simulatori di guida, laboratori per bambini e il concorso “Dieci anni, vinci 10!” con in palio Gift Card da 10, 20 e 50€; sabato 18 e domenica 19 giugno lo spettacolo di danza “Gymnasya”; dal 24 giugno nel Parco Esterno “Summer Sport “, un campo sportivo con accesso gratuito che durerà tutta l’estate.

Tutte le attività sono completamente gratuite. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.