Martedì 18 Gennaio alle ore 20.30 al Cinema Plaza, anteprima napoletana del film documentario LA CAROVANA BIANCA di Artemide Alfieri e Angelo Cretella, presentato al 62° Festival dei Popoli e al 46° Laceno D'oro.



L'insegna “Circus” illumina l'enorme stradone della periferia di Napoli dove quattro famiglie di circensi, abbandonate dalle istituzioni, si trovano sospese nella speranza che la pandemia si dilegui come in uno spettacolo di magia.

Il circo si è fermato, forse per sempre, ma le loro vite ostinate vanno avanti.



Uno spaccato acuto e gentile di un’umanità in stasi, un microcosmo che si fa specchio di un’intera società travolta dall’imprevisto. Nel tempo sospeso del racconto prendono forma esistenze tanto singolari quanto comuni, colte in un momento di difficoltà che ne rivela la dimensione più umana e resistente. Un inno comunitario alla sopravvivenza.



IN SALA SARANNO PRESENTI I REGISTI E IL CAST

INGRESSO LIBERO con green pass e mascherina ffp2



per informazioni: info@cinemaclandestino.it