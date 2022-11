"La Calata" a Napoli: spettatrici e spettatori di tutte le età incontrano spettacoli, mostre e concerti

Sabato 10 dicembre 2022 La Calata torna contemporaneamente a Napoli, Roma e Milano.

L’evento ideato e realizzato da Casa dello Spettatore, con il sostegno del Ministero della Cultura, invita spettatrici e spettatori di tutte le età a incontrare spettacoli, mostre e concerti. Per vivere e raccontare atmosfere, pubblici e spazi dell’offerta culturale delle tre città.

COSA SI FA QUANDO SI "CALA"?

Si condividono esperienze e fruizioni culturali: spettacoli, concerti o mostre, per vivere e raccontare la “vita” culturale della città. Si incontrano persone, spazi e proposte artistiche e si restituisce l'esperienza attraverso un breve testo e alcune immagini. Spettatrici e spettatori vestono per un giorno i panni del reporter, guidati dalla curiosità e dal caso.

COME?

La partecipazione come sempre è gratuita.

Obbligatoria è la curiosità e la volontà di vivere una giornata caratterizzata dalla scoperta e dall'incontro: con l'arte e con l'altro. La Calata, infatti, non è un modo per andare a teatro, visitare una mostra o assistere a un concerto gratuitamente: è un progetto di costruzione di una comunità di spettatrici e spettatori capaci di mettersi in gioco, di aprirsi alla scoperta di nuovi incontri e di nuovi interessi.

L'ESTRAZIONE

L'estrazione a sorte della destinazione, del tipo di spettacolo e del compagno o della compagna di Calata sono, infatti, gli elementi essenziali del progetto.

Il sorteggio potrebbe portarvi in un quartiere che non conoscete o che frequentate poco, farvi incontrare persone che non conoscete, farvi essere spettatori di spettacoli che normalmente non scegliereste, in teatri o spazi culturali che normalmente non frequentate. Oppure offrirvi la possibilità di avere un nuovo sguardo sulla città. Il bello è proprio questo e sarà stimolante leggerlo nei vostri racconti.



PERCHÉ?

L'obiettivo è costruire un racconto a più voci per restituire una modalità di fruizione della cultura e delle città che viva, almeno per un giorno, al di fuori dei meccanismi del marketing, libera dalla logica della valutazione o del gusto, capace di andare oltre abitudini e pre-giudizi; come risposta a un bisogno, culturale e sociale, prima che come occasione di consumo.



I RACCONTI DI CHI "CALA"

Raccontare La Calata non è scrivere una recensione dello spettacolo, della mostra o del concerto (e ricordiamo che durante gli spettacoli non è possibile scattare foto). L'invito è a raccontare l'occasione di conoscenza e di incontro con l'arte e con gli altri che La Calata ha offerto: spazi, atmosfere, pubblici, incontri.



Come sempre i vostri "reportage" saranno raccolti nel dossier finale che restituirà a tutti la pluralità degli sguardi e delle voci, per l'istantanea di una giornata campione.



COME PARTECIPARE

Inviare entro il 30 novembre 2022 una e-mail indicando nome, cognome (nel dossier finale verrà pubblicata soltanto l’iniziale), numero di telefono (non verrà pubblicato), età, professione a:



- lacalata.napoli@casadellospettatore.it per partecipare a Napoli

- lacalata.roma@casadellospettatore.it per partecipare a Roma

- lacalata.milano@casadellospettatore.it per partecipare a Milano



Gli abbinamenti con gli spettacoli e con i "colleghi" di Calata si svolgeranno durante incontri preliminari, in presenza o su zoom. La presenza agli incontri è necessaria per ritrovarci, conoscerci e, soprattutto, scoprire in quale spazio "caleremo" e con chi.

Non si tratta di una formalità ma del primo fondamentale passo per realizzare La Calata 2022 di Milano, Roma e Napoli.



L'appuntamento con l'estrazione a sorte a Napoli è per mercoledì 7 dicembre dalle ore 17.30 presso la Sala Assoli - Vico Lungo Teatro Nuovo, 110.