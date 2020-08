La bella Neapolis, in giro per il centro antico

Da Piazza del Gesù a via Duomo, percorreremo le strade del centro antico, visitando le chiese principali, parte di San Gregorio Armeno, la famosa strada dei presepi, fino al Duomo di Napoli



INFO E PRENOTAZIONI:



L'itinerario si svolgerà venerdì 28 agosto, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 agosto alle 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona



Appuntamento venerdì 28 agosto alle ore 10:30 all'ingresso della chiesa del Gesù Nuovo, in piazza del Gesù.

Obbligatorio, nel rispetto delle norme anti-contagio, mantenere il distanziamento durante il tour e portare con sé la mascherina.