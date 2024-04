L'Ora Solare con il duo De Maio Lupoli

Il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, noti artisti lirici internazionali e partenopei, saranno ospiti il giorno 11 aprile alle h.12.20 per su Tv2000 nel bellissimo programma L’ora solare, condotto dalla bravissima Paola Saluzzi .

I due artisti racconteranno della loro storia di coppia e del loro belcanto, anche con due straordinarie performance.

Conosciutisi e nato l’amore sulle tavole dei palcoscenici dei teatri napoletani, la coppia si snoda tra vita ed arte e si consolida negli anni, fino ad oggi, come artisti lirici internazionali ed a diventare i rappresentanti della storica Associazione Culturale Noi Per Napoli, fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo.



I 2 vivono e si sono formati a Napoli, conseguendo i loro titoli di studio a pieni voti, presso il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli, ed all’ Università Federico II di Napoli .



Hanno alle spalle una carriera lirica e concertistica di livello internazionale, vinto numerosi Concorsi e si sono esibiti in prestigiose Stagioni Concertistiche ed operistiche con musicisti di grande calibro.

La stampa nazionale ed internazionale ha dato spesso spazio e risalto alle due figure artistiche, che hanno spesso organizzato iniziative culturali e benefiche. Attualmente dediti all'attività teatrale, sono impegnati in concerti ed iniziative, ed hanno un occhio sempre attento al sociale per la solidarietà e la beneficenza. Con l’Associazione Culturale Noi Per Napoli promuovono la musica lirica, classica e la cultura partenopea non solo a Napoli ma in tutto il mondo. Hanno realizzato eventi importanti, con i patrocini delle massime istituzioni pubbliche.Tanti sono i format da loro ideati per promuovere costantemente l’arte, la cultura, la m usica ed il bel canto, quali luoghi storici e musica, atmosfere da sogno, realizzati nei più importanti siti storici e monumentali della Campania. De Maio e Lupoli sono infine autori di saggi storico musicali su compositori e drammaturghi poco conosciuti ed approfonditi con un taglio musicologico moderno. Come il saggio dedicato al compositore Mario Persico e la sua produzione operistica (Aletheia Editore) ed il prossimo in via di pubblicazione, incentrato sul drammaturgo Pietro Metastasio, riformatore del Melodramma,per Pagine Editore.