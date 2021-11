Komikamente al Teatro Lazzari Felici

Venerdì 19 Novembre 2021 ore 21:30 torna il cabaret napoletano nella formula laboratorio con artisti affermati ed emergenti.

E dopo un periodo "a distanza" si ritorna a ridere dal vivo con la nuova stagione di Komikamente. Un laboratorio di cabaret ideato e diretto dal poliedrico Michele Caputo dove aspiranti comici lavorano insieme per costruire e reinventare un nuovo intrattenimento in città accompagnati dall'esperienza dei cabarettisti affermati del panorama partenopeo.



Ogni appuntamento sarà diverso dagli altri in quanto gli ospiti che si alterneranno sul palco saranno ogni volta diversi così da permettere a tutti di ascoltare sempre sketch nuovi.





Per prendere parte all'evento a numero chiuso è necessario prenotare chiamando o whatsappando il 338 965 22 88 oppure tramite il sito web del teatro www.lazzarifelici.it