Knife Out – Cena con delitto a distanza

Il gioco interattivo che rende tutti detective non si ferma ma assume una veste nuova: si trasforma da gioco dal vivo a gioco di ruolo online dove gli spettatori diventano protagonisti della storia per salvarsi e trovare il colpevole.

Primo appuntamento venerdì 26 Febbraio ore 21:30 con l'episodio Knife Out.

La trama è un classico del giallo: i partecipanti saranno tutti benvoluti ospiti della premiere dell’ultimo film del famoso regista Sfienter. E mentre si godono il brindisi di questa splendida serata di gala, qualcosa succede e la serata prende una piega inaspettata: tra di loro si nasconde un assassino? Chi sarà? E soprattutto come faranno a uscire sani e salvi dalla sala del Cinema?

Non un semplice gioco passivo ma una nuova dimensione di gioco che arriva fin dentro le mura di casa tua e ti coinvolge in prima persona ancora più di prima, in quanto ogni partecipante riceverà un copione che dovrà seguire durante il gioco.

Al fine di creare la giusta atmosfera prima di iniziare a giocare i partecipanti sono invitati a brindare insieme e a conoscersi, anche se solo virtualmente, in modo da unire lo svago a un’esperienza di condivisione.

Il contributo di partecipazione è di € 10 per connessione e prevede un copione ( le ulteriori persone presenti parteciperanno passivamente). Da un singolo dispositivo possono, quindi giocare più persone.

Il gioco avrà la durata di circa un’ora e 30 minuti e prevede un numero massimo di 15 connessioni partecipanti.

Trattandosi di un evento a numero chiuso la prenotazione è obbligatoria e può essere fatta chiamando il 338 965 22 88 oppure tramite i siti web www.insolitaguida.it o www.lazzarifelici.it