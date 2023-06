Per la rassegna “Incontriamoci in villa”, con la direzione artistica di Antonino Giammarino, sabato 17 giugno a Villa Fiorentino - Fondazione Sorrento, Ki Nameless Bi in concerto

Il collettivo KNB, acronimo di Ki Nameless Bi che significa in lingua wolof-inglese "Eccoli, i senza nome“, è formato da ragazze e ragazzi provenienti dal Gambia, Senegal e Napoli. Genkah, GEA, Yusbwoi, Doppy Gee, Mozeh k, Sir X Samba, THIEUF e i producer Dott.Hope e Fox - questi i loro nomi - rappresentano l’integrazione artistica e culturale che solo Napoli poteva agevolare grazie la sua millenaria società inclusiva e mai divisiva.



Con un moderno sound fatto di diversi stili, nato da diverse etnie e provenienza contribuiscono a dare forma ad un movimento musicale che cancella ogni confine. Un melting pot di storie da raccontare, un'onda di flow hip hop e afrobeat con ritmiche e metriche incalzanti che sta permettendo ai KNB di ritagliarsi una posizione rilevante nel variegato panorama musicale napoletano a supporto di un crescente movimento che sta aggregando la seconda e terza generazione di afro napoletani.



Organizzazione, produzione e promozione evento:GSLIVE

Ingresso libero ad esaurimento posti

info 328 200 5169