"Ki lo sa", il nuovo singolo di STE

Dopo la pubblicazione del brano “T’aggio voluto bene” STE torna con un nuovo singolo dal titolo "Ki lo sa”. La cantante di origine nigeriana, ma napoletana d’adozione, torna a far parlare di se con un brano prodotto ancora una volta da endly, producer di razza che da tempo si è fatto notare per aver prodotto i beat di Clementino, RNLA, Achex e della band TheRivati; e dal giovane Weisser Quiff altro producer di talento già affermato su scala internazionale con collaborazioni illustri e milioni di streaming.

Per Stephani Ojemba, questo il vero nome di STE, questo brano è un ritorno alle radici afro-urban dal sapore estivo che raconta, anche grazie a un video del regista Max Castelli, dell’intreccio interpersonale tra persone apparentemente diverse ma simili nei sentimenti.

"Il sound afro della traccia ci riporta a suoni estivi - ci racconta STE - mentre il testo fa rivivere sentimenti contrastanti: l’incertezza nell'essere se stessi in contrapposizione della sicurezza sentimentale che sboccia tra due persone, e nonostante le diversità tendono ad assomigliarsi. Con “Ki lo sa" non prevale ne l’amore romantico né quello drammatico perché i rapporti sono fatti di sfumature. “Ki lo sa" è una conversazione, è il capirsi senza conoscersi, è complicità e connessione tra anime.”

STE è senza dubbio una delle voci femminili più originali e interessanti della nuova scena napoletana, canta in lingua napoletana, vive in stile napoletano e diffonde le sue liriche grazie al suo idioma napoletano.