Gli eventi live della settimana al Kestè

Nuova settimana ricca di eventi live al Kestè, nel centro antico di Napoli.

Si apre alle 18:30 con un l'aperitivo ricco

Questa settimana in programma:

Martedì FUNK JAM con The Pariamien

Mercoledì OPEN JAM gestita da Lugi Napolitano

Giovedì Live Music Cubano con EL CAMINO DEL ALMA

Venerdì Live Music con XPIACERE °Per Piacere° a seguire il Dj Set di Ylenia

Sabato Dj Set con EL PERRO

DOMENICA 2 SET 18:30 Stand up Comedy & Live Music - Mostra di Illustrazioni

22:30 DEEJAM il consueto appuntamento della Domenica, una Jam per DJ dove spesso selezioniamo gli artisti per la nostra programmazione.

info 339 468 1248