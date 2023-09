La settimana Live del Kestè: tutti gli appuntamenti

Dal Martedì alla Domenica, tanti eventi e divertimento al Kestè, al centro storico di Napoli.



Martedì & Mercoledì Open Jam Live Music Vieni a suonare!



Giovedì Festa in onore dell'indipendenza Brasiliana con il Live Music con Robertinho Bastos Trio.



Venerdì Disco Tata la disco che ti fa scatenare.



Sabato Dj Set con Rallo.



Domenica DeeJam, una Jam per Dj che possono suonare ed essere selezionati per la nostra ricca programmazione invernale.

Info 339 4681248

Open 18:30.