Gli eventi live della settimana di Natale al kestè

Festività Natalizie ricche di eventi live al Kestè, al centro antico di Napoli: "Siamo entrati nelle settimane più belle dell'anno e non potevamo che dare una risposta artistica organizzando tanti eventi. Dalle jam, ai dj set, ai live music non ci facciamo mancare proprio nulla"



"Per ogni giorno della settimana e previsto un evento serale, ma siamo già aperti ad oraio aperitivo, 18:30 per accogliervi in una delle Piazze più verdi della città, quella di Largo S.Giovanni Maggiore, la cosiddetta Piazza dell' Orientale perchè accoglie una delle più storiche università della città".



Guarda la locandina e scegli i tuoi eventi e per maggiori informazioni non esitare a chiamarci al numero 339 468 1248.