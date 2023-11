Gli eventi live della settimana al Kestè

Nuova settimana di eventi live al Kestè, dal martedì alla domenica ogni sera un evento diverso a partire dalle 21:00.

Lo spazio apre le porte con l'Aperitivo alle 18:30.



- MARTEDì con The Pariemient Concerto & Jam

-MERCOLEDì Open Jam

-GIOVEDì Jazz Jam

-VENERDì LIVE MUSIC Sean Nowell(da New York) & Francesco Rogazzo +DJ SET GIRI + DEZ

-SABATO DISCOBENESSERE DJ SET

-DOMENICA DEEJAM la jam per dj