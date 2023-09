Gli eventi settimanali del Kestè

Il Kestè prova a tingere le vostre serate, arricchendole di tantissima musica, con l'apertura che parte già delle 18:30 per il momento aperitivo.



Martedì riparte la FUNK JAM The Pariamient, concerto & jam session dedicati agli appassionati di Funk e a tutti i ragazzi che si divertono a suonare in Jam.



Mercoledì Open Jam la Jam sessione aperta a tutti gli stili, il palco sarà aperto per voi con tutti gli strumenti a disposizione ed un tecnico a disposizione.



Giovedì Tow Beat concerto a cura di Ivana Muscoso & Salvatore Rainone, spettacolo dedicato alla Black Music con l'ausilio dell'elettronica.



Venerdì Raiz Nivara Trio Live Music un viaggio che attraverserà i suoni del Sud America.



Sabato El Perro Dj Set "Vamos a bailar la cumbia!!!"



Domenica 17 LOVE TO THE WORLD PARTY, un format dedicato alla musica Hip Hop Dance, al Freestyle.