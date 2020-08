Kayak in-canto: la costa Flegrea al tramonto

Napoli tour in-canto continua la stagione estiva proponendo una imperdibile uscita al tramonto in kayak.

La partenza sarà nell'antico porticciolo di Miseno, i romani qui insediarono la loro scuola militare e avevano la loro flotta. Vedremo le meraviglie di Punta Pennata e i resti della Villa di Lucullo, attraverseremo grotte preistoriche per giungere in una esclusiva spiaggia.



Grazie a una guida esperta e alla sua esperienza potremo ammirare tutta le bellezza della Costa flegrea scoprendone i segreti: come la storia del teatro romano di Miseno, il tempio di Augusto, rinvenendo antichi reperti, grotte e archi naturali, spiagge e insenature nascoste.



Alla fine del tour potrete rilassarvi, ammirare il tramonto, godervi l'aperitivo organizzato da una Azienda locale: LAVA dei Campi Flegrei con vino bianco, alici e verdure di stagione e ascoltare i canti legati ai racconti e ai luoghi visitati, il tutto con la vista del mare e delle onde che ci rilasseranno e rinfrescheranno.



Calendario:

Venerdì 21 e 28 Agosto 2020



Partenza alle 17:30 dall'antico porticciolo di Miseno

Prezzo €35,00

Comprensivo di noleggio e tour guidato in kayak al tramonto, tessera associativa, aperitivo con prodotti tipici dei Campi Flegrei dell' azienda locale LAVA e performance musicale site specific.

Durata

2 ore e 30

N.B. Il luogo dell'appuntamento e la modalità di prenotazione sarà comunicato telefonicamente.

Importante la puntualità.

Segnaliamo la possibilità di parcheggio custodito e a pagamento in loco.



PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

napolitourincanto@gmail.com

Mariangela 3204857038

POSTI LIMITATI

N.B.

Importante da portare oltre al costume, un telo ed eventuali ricambi se si vuole fare il bagno, consigliamo una giacchetta a vento per il ritorno.