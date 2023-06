Karel Mark Chichon col chitarrista Gallardo del Rey in concerto al San Carlo

Prosegue la Stagione sinfonica del Teatro di San Carlo con un nuovo appuntamento in programma sabato 10 giugno alle ore 19.

Per l’occasione l’Orchestra del Massimo napoletano sarà diretta da Karel Mark Chichon. Solista nella prima parte sarà il celebre virtuoso di chitarra spagnolo José María Gallardo del Rey, per la prima volta al San Carlo.

La locandina della serata prevede l’esecuzione di Quattro Pasodobles con arrangiamento di Karel Mark Chichon, del Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra di Joaquin Rodrigo, Prélude à l?après-midi d?un faune, L. 87 di Claude Debussy e in chiusura L?uccello di fuoco di Igor Stravinskij (versione del 1919).

Classe 1971 Karel Mark Chchon è originario di Gibilterra e si è formato alla Royal Academy of Music di Londra. È stato nominato Direttore Principale e Direttore Artistico dell'Orquesta Filarmónica de Gran Canaria e si esibisce regolarmente in sale da concerto come la Berlin Philharmonie, Musikverein Vienna, Konzerthaus Vienna, Concertgebouw Amsterdam, Royal Festival Hall London, Théâtre des Champs-Élysées Paris, Munich Philharmonie, Laeiszhalle Hamburg, Alter Oper Frankfurt, Great Hall of the Moscow Conservatory, Auditorio Nacional de Musica Madrid and Seoul Arts Center South Korea.

Sin dal suo debutto a Siviglia all'età di otto anni, Jose Maria Gallardo del Rey ha ottenuto il plauso di pubblico e critica sia come solista che come compositore. Da artista maturo con una profonda conoscenza di tutti gli aspetti della chitarra, arricchita anche dalla sua esperienza nel flamenco, è diventato per direttori e musicisti un autorevole punto di riferimento per questo strumento musicale oltre che solista molto richiesto dalle orchestre di tutto il mondo. Ha collaborato con direttori come Sir Neville Marriner, Philippe Entremont, Rafael Frübeck de Burgos, Ros Marbá, Garcia Asensio, Josep Pons, José Ramón Encinar, Leo Brouwer e Karel Mark Chichón e con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestra RAI, Hong Kong Philharmonic, Ton Halle de Zurich, London Philharmonic Orchestra.