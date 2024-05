In occasione del Maggio dei Monumenti, i KamAak presentano dal vivo il nuovo album

Il duo KamAak, sabato 25 maggio alle ore 19, in uno speciale showcase live, presentano dal vivo i brani del nuovo album "Seven on Seven + 1”. L'album verrà pubblicato a giugno, per la label Full Heads e prodotto da Graf srl, ed è ispirato ai sette vizi capitali.

Il concerto si svolgerà presso la Sala Polifunzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli in occasione dell'importante rassegna culturale “Maggio dei Monumenti 2024 - Le Acque di Napoli” giunta alla 30esima edizione.

I KamAak è un duo composto da Stella Manfredi e Luigi Castiello e ha appena pubblicato il singolo che anticipa l’uscita dell’album "Sloth Dance in Seoul”, prodotto da Peppe Folliero (Daddy’s Groove).

Questo primo singolo si concentra sull'accidia e, insieme alle immagini del videoclip, si trasforma in un'opera d'arte contemporanea da interpretare. Con influenze che richiamano le melodiose sonorità del funk degli anni settanta, arricchite dalla distintiva presenza del violino, il brano promette di trasportare gli ascoltatori in un'esperienza unica.

IN FOTO: kamaak - foto Kristel Pisani