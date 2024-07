KamAak, esce il debut album "Seven on Seven + 1”: showcase al tramonto in riva al mare

Dopo la pubblicazione del singolo "Sloth Dance in Seoul” ispirato dall'accidia il duo KamAak, formato da Stella Manfredi e Luigi Castiello, annuncia la pubblicazione del primo album full-length, intitolato "Seven on Seven + 1” e condividono il nuovo video-singolo dal titolo “Red Velvet” che invece è ispirato dal vizio della “lussuria”.

L'album, pubblicato dalla label Full Heads Records e prodotto dalla Graf srl con e il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea”, sarà disponibile dal 5 luglio.

Showcase al tramonto

Per celebrare l’uscita ci sarà un esclusivo showcase al tramonto il 7 luglio presso il Lido La Selevetta di Varcaturo (Na). L'ingresso all'evento è gratuito con inizio ore 19:30.

KamAak e il primo album full-length

Già noti per il loro EP "Imperfect Disconnect” pubblicato dalla label INRI Classic, si sono distinti nel panorama musicale nazionale per le loro sonorità neo-classiche di matrice electro-acustica.

Con "Seven on Seven + 1" il duo ha scelto di esplorare nuovi territori sonori, abbracciando il sound elegante e raffinato da clubbing. Questo cambiamento stilistico è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il produttore Peppe Folliero del collettivo Daddy's Groove, conosciuto per le sue collaborazioni con star del pop e dell'elettronica dance (Martin Garrix, Bono, David Guetta, Swedish House Mafia, Bob Sinclar, Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars, The Kolors, Eros Ramazzotti, Geolier). Folliero ha dato un tocco fresco e innovativo alla musica del duo, aggiungendo un'inedita dimensione sonora alla loro creatività rifacendosi al circuito clubbing influenzato dal sound EDM, Latin House Organic Techno, Funky Deep House, Disco Pop, Tech House e Afro House.

"Seven on Seven + 1" è un viaggio sonoro attraverso i sette peccati capitali, reinterpretati in sette tracce avvincenti, più una bonus track. Ogni brano è un'esperienza unica che contestualizza tematiche universali nel mondo contemporaneo. L'album è una narrazione musicale intensa e suggestiva, capace di catturare l'attenzione di un pubblico variegato.

Un altro elemento di spicco dell'album è la presenza della straordinaria voce di Fabiana Martone, cantante della band Nu Genea. Martone contribuisce con un featuring nel brano "Bruise", aggiungendo ulteriore profondità e fascino alla produzione.

IN FOTO: KamAak - foto di Kristel Pisani