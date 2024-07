Le Kalika chiudono "Women In Music": concerto a Foqus

Quarto e ultimo concerto per Women in Music: venerdì 19 luglio chiudono il festival napoletano le Kalika.

Dopo il successo di Suonno d'Ajere, Alessia Tondo e Ebbanesis, la seconda edizione di Women In Music termina con l'ultimo appuntamento all'insegna della miglior musica napoletana, declinata al femminile. Le Kalika sono dunque il nome che chiude il cerchio di questa iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano e il sostegno del MIC e di Siae, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Un concerto imperdibile, quello di Giulia Olivieri, Anna Rita Di Pace e Vania Di Matteo, nell'incantevole corte cinquecentesca alla Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Via Portacarrese a Montecalvario 69.

Il trio vocale composto da Giulia Olivieri, Anna Rita Di Pace e Vania Di Matteo, con la chitarra di Gianluigi Capasso, è nato come progetto a cappella per poi impreziosirsi con altri musicisti, con originali riarrangiamenti di brani editi e pezzi inediti. Tre donne, tre voci e tre anime si sono incontrate e scelte tra le righe e nelle note, ispirate alle diverse esperienze musicali in gioco, con l'idea di un omaggio al dialogo musicale: le Kalika infatti attraversano la musica partenopea e l'importante tradizione popolare siciliana, fino a valicare confini geografici e culturali, recuperando il dolore struggente del fado o il ritmo lento, cadenzato e sensuale della canzone messicana degli anni ’40. Il loro album d'esordio Ago, filo 'e parole (pubblicato da SoundFly nel 2023) è considerato tra le migliori uscite napoletane degli ultimi tempi.

L’ingresso è alle 20:30 e il concerto inizierà alle 21:00

Il costo del biglietto è di 10 euro a persona + d.d.p.

N.B. I posti sono limitati, si consiglia di effettuare l’acquisto in prevendita on-line per assicurarsi il posto e per facilitare le operazioni all’ingresso.

Info:

https://www.foqusnapoli.it/evento/women-in-music/

FOQUS è facilmente raggiungibile a piedi da Via Toledo (a soli 200 mt a piedi, seguendo Via Portacarrese a Montecalvario dall’imbocco su Via Toledo), o con la metro linea 1, fermata Toledo, uscita Montecalvario.