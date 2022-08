Tutto pronto per il Jova Beach Party: tra gli ospiti anche Avitabile e Rocco Hunt

Dopo aver conquistato il cuore di oltre 440 mila spettatori, il grande veliero del JOVA BEACH PARTY 2022 è finalmente in arrivo venerdì 26 e sabato 27 agosto, sulla Spiaggia Lido Fiore di CASTELVOLTURNO per il diciassettesimo e il diciottesimo appuntamento del viaggio di JOVA, sempre ricco di ospiti e sorprese. Attese nelle due giornate 35mila persone.

Con LORENZO, una band eccezionale: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca Petrella ai fiati, Franco Santarnecchi al piano, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi al violino e Kalifa Kone, polistrumentista.

Sono ormai più di 160 gli ospiti nazionali e internazionali del JOVA BEACH. I palchi sono tre, LORENZO accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage.

Nella due giorni vedremo on stage Ackeejuice, Ariete, Avitabile e i Bottari, Ayom, Boombdabash Dj, Dadà, Davide Shorty, Fatoumata Diawara, Federica Scavo Dj, Fresco, Kalashima, Lass, Luchè, Neri per Caso, Nicola Pigini, Rocco Hunt, Rossella Essence, Sangennaro e Shari. In contemporanea inizia ad animarsi anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità!

Ri-Party-Amo è il progetto ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, con l’obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia. Un programma articolato in tre principali pilastri, che parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che coinvolgeranno le generazioni più giovani.

Grazie ad una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto.

Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: “Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali; “Ricostruiamo la natura” per realizzare 8 macro azioni di ripristino degli habitat; “Formiamo i giovani” con un piano formativo per più di 250 mila studenti: 8 workshop universitari, borse di studio e programmi didattici per la scuola.

In occasione della decima tappa del Jova Beach Party 2022, prevista al Castel Volturno (CE) il 26 e il 27 agosto, le attività di RI-PARTY-AMO saranno declinate secondo le seguenti modalità:

Puliamo l’Italia: Il 18 settembre 2022 a Bacoli (NA) e a Pozzuoli (NA) si terrà un’operazione di pulizia della spiaggia su 250.000 mq di territorio con la presenza di 400 volontari, mentre il 18 marzo 2023, a Castel Volturno (CE), un intervento su 100.000 mq di territorio con 100 volontari.

Rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI: è questo il nome del progetto di A2A per il Jova Beach Party 2022, che arriva a Castel Volturno (CE) in occasione della decima tappa della festa musicale di Jovanotti. La Life Company - che si prende cura della vita delle persone occupandosi di energia, acqua e ambiente - desidera dare il proprio contributo per diffondere, in tutte le 12 location della festa musicale di Jovanotti, una cultura della sostenibilità grazie ad Azzurra.

Giovane, ironica e schietta, Azzurra è il personaggio a fumetti che vuole dare voce alla Gen-Z, una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta. La ragazza è la protagonista di una serie di vignette caratterizzate da un tono di voce fresco e scherzoso, a volte un po’ pungente, che promuovono pratiche di sostenibilità virtuose e concrete, attuabili da chiunque nel quotidiano. Azzurra si rivolge agli adulti

attraverso le parole dei ragazzi, per aiutarli a ottimizzare i consumi fornendo consigli per un migliore utilizzo di energia, acqua e risorse ambientali (e racconterà anche – a suo modo – la città che la accoglie, Castel Volturno). La redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte i giornalisti di Radioimmaginaria e gli allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia, tutti ventenni, darà vita al fumetto e attiverà un vero e proprio social hub itinerante presente nelle venue del concerto, producendo contenuti e vignette ma anche video, interviste dirette ai ragazzi e agli adulti, e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali. Azzurra e i suoi consigli saranno inoltre presenti sulle piattaforme social di A2A e su www.giovaatutti.it, il minisito creato dal Gruppo e dedicato al progetto.

Inoltre, per ogni tappa del Jova Beach Party, la redazione Fonti Attendibili accoglierà un ospite davvero speciale: una superstar appartenente al mondo del fumetto che, all’interno dell’area A2A, creerà un contenuto unico e originale in sintonia con i consigli di Azzurra. Ad oggi hanno presenziato ospiti come Massimo Giacon, Fumettibrutti, Mirka Andolfo, Agnese Innocente, Gud, Giacomo Bevilacqua, Giorgio Pontrelli, Dado, Lorenza Di Sepio e Carmine Di Giandomenico. Il 26 agosto ospite della decima tappa del Jova Beach Party sarà ZUZU, autrice dallo strabordante talento che col suo esordio “Cheese” e col successivo “Giorni felici” ha impresso in modo indelebile il proprio nome nel mondo del graphic novel. Ad accompagnarla, lo staff del COMICON, il Festival partenopeo, punto di riferimento nel panorama nazionale per la valorizzazione delle due anime del fumetto, quella pop e quella autoriale.

La presenza di A2A al Jova Beach Party prevede inoltre un’esclusiva recharge area in cui sarà possibile ricaricare i propri device mobili, un servizio utile e gratuito di A2A Energia.