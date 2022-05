Incontro con Jovanotti e Nicola Crocetti ai Quartieri Spagnoli

Sabato 7 maggio, alle ore 19.00 la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli ospita l'incontro con Jovanotti e Nicola Crocetti per la presentazione di Poesie da spiaggia (Crocetti Editore): un’antologia di grandi poeti di ogni tempo e Paese, da Malcolm Lowry a Ghiannis Rtisos, da Wis?awa Szymborska a Mariangela Gualtieri.

Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite a cura di Foqus.

Sarà possibile prenotarsi a partire dalle ore 15.00 del 4 maggio fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Poesie da spiaggia

Secondo Yves Bonnefoy, la poesia è essenziale come lo sono la carta dei fondali marini o il portolano o la bussola perfino su una nave nella tempesta, che teme di affondare: senza di essi, in ogni caso, quella nave non potrebbe raggiungere il porto. Con questo strumento, e con la loro grande e condivisa passione, Nicola Crocetti e Jovanotti ci guidano lungo una strada che assomiglia al viaggio verso Itaca descritto da Kavafis: bellissimo, pieno “di conoscenze e d’avventure” e capace di donarci la ricchezza della sua durata, dell’esperienza e della saggezza. È un viaggio possibile grazie alle parole dei poeti, che da sempre indicano l’oltre, qualcosa che esiste oltre la frontiera dell’esperienza ordinaria. Intrecci, echi, ininterrotti dialoghi ci raggiungono dai diversi angoli della terra in cui una voce umana abbia modulato le parole in modo diverso e infranto le regole del linguaggio per creare nuovi mondi e immagini indimenticabili. I temi sono quelli eterni dei tormenti, delle passioni, dei grandi interrogativi, dei miracoli e delle esaltazioni dell’avventura umana: diamanti sempre splendidi, contro cui nulla può l’opera distruttrice del tempo.