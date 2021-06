Joseph Martone ​in concerto per il quarto week-end live di FoquSound

?Quarto week end per FoquSound la rassegna live organizzata da Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli presso la Corte dell'Arte. Il settimo concerto dal vivo sancisce la fine della prima parte della rassegna estiva che verrà riprogrammata a luglio.



Sonorità internazionali i segni distintivi del tanto atteso primo live napoletano di Jospeh Martone, l' italo americano di Caserta diventato un caso internazionale tanto da riscuotere successo soprattutto oltre confine.

Ballads sofferte e introspettive, come un Nick Cave italiano, saranno suonate in compagnia di Davide Grotta e Marianna D'Ama.





"Honey Birds" (FreakHouse records, 2020) il primo album solista di Joseph Martone è stato elettro miglior album folk blues dalla prestigiosa rivista Rolling Stone Francia.Joseph è un cantautore che attinge suoni e ritmi dalle due culture a cui appartiene, e crea uno stile musicale unico. Le sue canzoni sono esplorazioni oneste, spesso dolorose, della sua infanzia e adolescenza trascorse tra Italia e Stati Uniti. Per l'album di debutto Martone ha arruolato per la produzione artistica il musicista canadese Taylor Kirk (Timber Timbre). L’album è stato registrato a Napoli e Montreal con i migliori musicisti, ingegneri del suono e il suo collaboratore di lunga data Ned Crowther (The Fernweh, Smokey Angle Shades). Con la produzione di Taylor Kirk i temi, e i suoni del disco, prendono una direzione più scura e più riflessiva rispetto ai suoi precedenti lavori proiettando l’emotività artistica di Martone su una dimensione elegantemente introspettiva.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...