Joe Barbieri in concerto al Trianon

In maniera inattesa e con un pizzico di spensierata incoscienza – mentre peraltro è in corso il tour per celebrare i suoi 30 anni di carriera – Joe Barbieri torna a Napoli per offrire alla Città un omaggio appassionato ed estemporaneo alla Canzone Classica Napoletana.



Sabato 13 maggio 2023 alle ore 21 presso il Teatro Trianon di Napoli Joe Barbieri sarà sul palco con i chitarristi Nico Di Battista e Oscar Montalbano. Si preannuncia una notte unica e magica e, per dirla con i versi del grande Salvatore Di Giacomo: “torna maggio e torna ammore”.



“Chi mi conosce sa quanto rispettoso pudore nutra nei confronti della musica della mia terra – racconta Barbieri – un pudore che negli anni mi ha portato spesso a desistere dal toccare questo scrigno. Tuttavia, dentro di me ha sempre bruciato il vulío (una parola che io trovo bellissima e che significa ‘desiderio’) di ossequiare almeno per una volta queste canzoni che da sempre hanno illuminato i miei passi di artista. Sarà poi forse per una “certa” aria che si respira in città che ho sentito di voler fortemente rispondere ‘presente’ al caloroso e inaspettato invito del direttore artistico del Teatro Trianon Viviani Marisa Laurito a farlo adesso”.