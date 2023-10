Jerry Calà inaugura la stagione del Teatro Troisi con "Una vita da libidine"

Pronto a inaugurare la propria stagione, il Teatro Troisi di via Leopardi parte con un artista come Jerry Calà, in scena dal 19 al 22 ottobre (sabato 21 doppio spettacolo ore 17.30 e 21.00) con il suo concerto-spettacolo “Una vita da libidine”.

Dal suo debutto nel 2011 al Teatro Romano di Verona, lo spettacolo di Jerry Calà e? stato rappresentato in trenta citta? italiane ed una estera: quindici repliche a Miano, poi Padova, Torino, Bologna, Como, Verona, Vicenza, Cernobbio, Garbagnate, Belluno, Lugano, Locarno, totalizzando oltre 30mila spettatori, con date tutte sold out. Sia da adolescente come attore di cabaret, musicista e cantante, sia come protagonista al cinema, la vita di Jerry Cala? e? sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli. E ciò cominciando dagli albori con il famoso gruppo dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, proseguendo la sua carriera artistica con i film, che hanno rilanciato vecchi successi degli anni ‘60 e ‘70 e naturalmente degli anni ‘80. Chi meglio di lui, allora, per raccontare la musica italiana dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Cosi? il geniale attore attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni indimenticabili coinvolgerà il pubblico del Teatro Troisi diretto e gestito da Pino Oliva, travolgendolo per due ore di grande divertimento durante le quali si potra? ballare e cantare sulle canzoni che hanno segnato la nostra vita.