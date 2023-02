Jazzability Show al Winehouse

Ancora un Mercoledì all'insegna della musica di qualità, con cena gourmet e oltre 3000 vini da scegliere al Winehouse.

Ogni Mercoledì un nuovo concerto, un nuovo gruppo e una nuova GUEST.

L'8 Febbraio si esibirà il trio di Igor di Martino, con Aldo Capasso al e Marco Gagliano alla batteria, Guest Luigi Di Nunzio che ha suonato con Tullio De Piscopo, Tullio De Piscopo, Michael Bublé. Classe 91 ma tanti palchi calcati a livello mondiale e un suono da penetrare l'anima.

E' richiesta la prenotazione al 3665058831

Per motivi organizzativi, l'ingresso è limitato a 60 persone massimo per la cena, per la formula drink l'ingresso è libero.

WINEHOUSE: Via Marina,5, Napoli - possibilità di parcheggio convenzionato adiacente alla struttura.