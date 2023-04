Jazz Music & Dinner al Winehouse

Per questo primo mercoledì di aprile JAZZABILITY rinnova il suo consueto appuntamento con la musica dal vivo, la cucina raffinata e una vasta scelta di vini al Winehouse

Per info e prenotazioni:

366 5058831

Possibilità di parcheggio convenzionato.

Open: 8:00 PM

Start: 9:00 PM

Questa settimana in calendario Alessio Pignorio - Guitar Solo

Il sound di questo talento napoletano emergente del jazz vi accompagnerà durante una cena elegante, dove potrete gustare i piatti gourmet del nostro chef, abbinati ad alcune delle nostre etichette selezionate per l'occasione, immergendovi così in un'atmosfera unica e ricercata. Vi aspettiamo il 5 Aprile, per vivere insieme un'esperienza magica: il mercoledì è davvero speciale con WineHouse.