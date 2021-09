Live music al Lanificio 25, nel cuore di Napoli

Jazz Mirror è una rassegna artistica che tende a spingere la vita fuori dagli schermi e quindi fuori dal mondo virtuale promuovendo il confronto tra arti, stili e generazioni.

Realizzeremo 3 set Musicali:

1 Set 20:30 - Studenti del Conservatorio San Pietro a Maiella.

Phase Project:

Sara Gioielli voce

Giuseppe Lopopolo chitarra

Alessandro Vai basso

Elisabetta Saviano batteria.

2 Set 21:30 - ascolteremo Umberto Muselli al sax , musicista di fama internazionale, accompagnato da musicisti di degna nota: Lorenzo Campese (piano), Aldo Capasso (contrabbasso) e Dario Guidobaldi (batteria).

3 Set 23:00 - artisti, stili e generazioni partiranno al confronto attraverso una energetica JAM SESSION per far si che la musica torni protagonista di una realtà in cui guardarsi negli occhi è ancora un valore.

Presenteremo la mostra "Fili" di Valentina Viggiano - VIVA, che con le sue illustrazioni esplora un universo onirico fatto di legami, strade, segni, tagli e cuciture.

Lo stesso allestimento della mostra é pensato per portare le immagini fuori dagli schemi, fuori dalle pareti, per sganciarle dalle cornici e collocarle all'interno di altre installazioni artistiche, le opere dell'architetto Daniele Lancia.



Marketing e Advertising: Rosa Vallefuoco

