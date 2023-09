Giovedì JAZZ JAM nel cuore di Napoli

JAZZ un parolone che racchiude tante idee, emozioni, sensazioni...per chi la esercita da ascoltatore o musicista il Jazz è una passione, un linguaggio che a un certo livello diventa stile di vita.



Se ti riconosci in queste parole sei la persona giusta e il Kestè è felice di accoglierti questo Giovedì per un concerto bellissimo a cura di:

Francesco Rogazzo alla chitarra

Aldo Capasso al basso

Dario Guidobaldi alla batteria



Seguirà una Jam session, una marmellata di note e umori taggata Kestè.

Per info 3665058831



Largo S.Giovanni Maggiore, 26, Napoli