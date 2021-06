Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei

Si inaugura l’estate dei Quartieri Jazz con la VI edizione del “JAZZ IN VIGNA” nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino. Un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli. L’ appuntamento è per sabato 5 giugno 2021, a partire dalle ore 20:00.



La brezza d’estate all’insegna dell’enogastronomia tra i colori e i profumi del tramonto puteolano e l’ottima musica della Quartieri Jazz, che dopo le degustazioni dei prodotti tipici della natura, delizieranno gli ospiti che saranno accompagnati in uno splendido scenario tra i vigneti del Montespina. Un connubio studiato ad hoc alla ricerca di un piacere autentico che coinvolga tutti i sensi.

Dopo le degustazioni, ci sarà il concerto dei Quartieri Jazz ed il loro Neapolitan Gipsy Jazz con Mario Romano alla chitarra classica, Alberto Santaniello alla chitarra classica, Luigi Esposito al piano, Ciro Imperato al basso ed Emiliano Barrella alla batteria. La storica formazione presenterà al pubblico un viaggio musicale attraverso i loro due album: “E strade ca portano a Mare” e l’ultimo lavoro discografico “Le 4 giornate di Napoli” ispirato alla rivolta partenopea.



FORMULA DELLA SERATA:



Una serata a portata di tasca (20 euro) e prevede:

• Assaggio di casatiello napoletano

• Primo mare e monti a base di pasta e fagioli con le cozze

• Concerto del gruppo Quartieri Jazz

• Dessert post concerto

• Calici di Piedirosso e Falanghina

• Ampio parcheggio gratuito



Jazz in Vigna a Pozzuoli: prezzi, orari e date

• Quando: sabato 5 giugno ore 20.00

• Dove: Tenuta Il Gruccione in Via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (lato Napoli)

• Prezzo biglietto: degustazioni e concerto 20 euro

• Contatti e informazioni: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1379349845771676 • Sito ufficiale: https://www.quartierijazz.com



Tutto l’evento rispetterà le norme vigenti, posti limitati e distanziamento sociale.

Ph. Gianni Esposito

Gallery





