Jazz in Garden e omaggi a Pino Daniele a Palazzo Venezia

L’appuntamento è per venerdì 18 giugno alle 21:30 Quartieri Jazz in concerto nella suggestiva atmosfera di Palazzo Venezia. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.



PALAZZO VENEZIA – “Arte nell’Arte” è il tema della serata della Band Napoletana in giro per la città, un connubio che riscuote sempre più consenso da critica e pubblico. La scelta della location ricade sul giardino pensile e la casina pompeiana di Palazzo Venezia. Si tratta di un edificio storico situato a Spaccanapoli, che ha vissuto molte vicissitudini nel corso della sua vita, ed è la testimonianza di un insieme di relazioni politiche ed economiche che mettevano in risalto l’allora repubblica di Venezia con la città Napoli.

L’edificio, oggi visitabile come appartamento storico, offre anche mostre di arti minori (presepi, porcellane, pitture ecc.). Citato spesso dal filosofo Benedetto Croce, in quanto confinante con Palazzo Filomarino (dove abitava), che lo chiamava il “Napoletano Palazzo di Venezia”, l’edificio nasconde uno splendido giardino pensile. Gli stessi giardini ospitano anche una piccola cappella denominata “Grotta della Madonnina”. La Casina Pompeiana fu aggiunta in epoca neoclassica.



LA BAND

Con una sonorità ricca, calda e travolgente, lasciatevi trasportare dalla musica in una delle location più suggestive del panorama partenopeo, dove il suono si amplifica ed avvolge l’ascoltatore come una candida coperta. Ad accompagnare la serata sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche, Gianluca Capurro alla chitarra classica e Ciro Imperato al basso.

Dove parcheggiare:

1. Garage Pisani Assunta: Via Tommaso Senise, 12/13 (nei pressi di P.zza del Gesù) tel. 081/5522020

2. Garage Ecumano: Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 41 (nei pressi di Via Mezzocannone) tel. 081/5802152 Sito: https://parking.ecumano.it/

3. Garage Amendola: Vico Melofioccolo, n15, 80134 Napoli (nei pressi di Via Mezzocannone) tel. 366/278 8618

4. Parking Mezzoccannone: Via Sedile di Porto, 80134 Napoli NA (nei pressi di Via Mezzocannone) tel. 081/3045228



FORMULA DELLA SERATA

La serata prevede uno stuzzicante aperitivo di benvenuto servito ed a seguire il concerto dei Quartieri Jazz. La struttura oggi è stata riportata a nuova vita grazie all’impegno di Gennaro Buccino…



Concerto a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date

• Quando: venerdì 18 giugno ore 21.30

• Dove: Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli

• Prezzo biglietto: aperitivo servito e concerto in giardino 20 euro

• Contatti e informazioni: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/632734234788140

• Sito ufficiale: https://www.quartierijazz.com



Tutto l’evento rispetterà le norme vigenti con obbligo mascherina, posti limitati e distanziati .

