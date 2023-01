Great jazz event al Winehouse

Continuano i Mercoledì al Winehouse con la musica di qualità, il cibo gourmet e oltre 3000 etichette di vini che creano un evento che si può ritenere un’esperienza sensoriale.

L’EVENTO HA UN LIMITE DI 60 PERSONE. E’richiesta la prenotazione al +39 345 867 7620.

Open 21:00 – parcheggio convenzionato con la struttura – Via Nuova Marina, 5.

L’EVENTO esclusivo darà il via alla presentazione del libro “Il Jazzista” del M°Salvatore Tranchini edito da Giunti Editori.

E come in ogni Mercoledì un nuovo gruppo dal respiro internazionale apre con un concerto e a seguirecome nei migliori locali di New York e’JAZZ JAM SESSION

Mercoledì 1° Febbraio sarà la volta di Salvatore Tranchini quartett con:

Flavia Muselli alla voce, Pietro Condorelli alla chitarra, Antonio Napolitano al basso e M° Salvatore Tranchini alla batteria

- Musicista, autore, compositore, direttore d’orchestra jazz

- Regista, sceneggiatore, soggettista, - Saggista, scrittore, editore ed editorialista, conferenziere, dir. artistico, dir. di produzione, produttore esecutivo, progettista eventi ...



Prof di Batteria e percussioni jazz c/o Conservatorio di Musica S. P. a Majella, Napoli

Basti ricordare:

Il 25 aprile del’95 progetta e dirige le commemorazioni per il 50° anniversario della liberazione d’Italia (piazza del Plebiscito, Napoli! Stimate 100.000 presenze circa) e debutta come regista-autore di un’opera prima: “Canto della possibilità di sopravvivere”. Sul palco con lui ci sono, oltre ad una qualificatissima orchestra (100 musicisti + 20 ballerini), ospiti quali: Michael Breker, Maria Pia de Vito, Furio Di Castri, Danilo Rea, Mariano Patti, E Zezi (per l’occasione raggruppa 4 compagnie di canto e danza popolare campana) Delegazione-Orchestra nazionale del Senegal (percussioni, vocalist e danzatori). L’intera serata è ripresa e teletrasmessa da RAI 3 (in onda la domenica alle ore 12, share 8.500.000 circa di telespettatori).

Nella sua carriera partecipa a molte tourné internazionali ed “incontra” (suona con) tantissimi musicisti: Jerry Bergonzi, Chet Baker, Steve Grossman, Lester Bowie, Joy Calderazzo, Sal Nistico, , Bobby Watson, Andy Laverne, Bruce Gertz, Sà Davis, David Pike, Urbie Green, Don Moye, Larry Schneider, Ed Schuller,Paolo Fresu, Giovanni Amato, Marco Tamburini, Rita Marcotulli, Pietro Tonolo, Massimo Moriconi, Luciano Milanese, Stefano Cantini, Ares Tavolazzi, , Franco Cerri, Renato Sellani, Maurizio Giammarco, Giovanni Tommaso, Paolino Dalla Porta, Tiziana Ghiglioni, Rocco Zifarelli, Andrea Pozza, Claudio Fasoli, Enzo Favata, Fabio Morgera, Emanuele Cisi, Riccardo Fassi, Ada Montellanico, Roberto Ottaviano, Nicola Stilo, BrunoTommaso, Mario Raja, Dario Deidda, Raiz, Meg, Zulù, Joe Amoroso, ecc. ecc. ecc.