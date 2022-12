Januaria, una notte al Museo e alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

Anteprima di stagione per NarteA. In attesa del programma di eventi del nuovo anno, sabato 17 dicembre a partire dalle ore 19.00 (secondo turno alle 19.45), l’Associazione Culturale riprende le attività con una delle visite teatralizzate di maggior successo, Januaria.

Oltre al percorso canonico, è previsto l’ingresso serale e in apertura straordinaria, nella suggestiva Real Cappella del Tesoro. Un’occasione unica per visitare una delle massime espressioni artistiche della città: l’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il terzo prodigio di San Gennaro. A condurre il pubblico alla scoperta dell'unico tesoro in grado di competere con quello della corona inglese, le guide Matteo Borriello e Marina Minniti; e gli attori Mario Di Fonzo e Mariachiara Falcone; testi di Febo Quercia. Al termine dell'evento è prevista una degustazione di vino Aglianico del Taburno DOCG dell’azienda vitivinicola Cantine Tora.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione: 3397020849 o 333 3152415. Costo del biglietto intero: 20 euro; ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni: 14 euro.

La visita teatralizzata attraversa un arco temporale di circa settecento anni, recuperando testimonianze storiche e leggende fantasiose connesse all'accumulo di preziosi quali la celebre mitra gemmata dell’orafo Matteo Treglia - composta da 3694 pietre preziose e realizzata nel 1713 su commissione della Deputazione di San Gennaro; la leggendaria collana da fare invidia alla corona inglese, in oro e argento, fatta da Michele Dato nel 1679 e arricchitasi fino al 1879 di varie pietre con le donazioni di regnanti di tutta Europa. E ancora, i doni fatti recapitare al santo da Napoleone, da Papa Pio IX e da Re Umberto I e Margherita di Savoia.

Nelle sale che ospitano il magnifico tesoro, il pubblico incontrerà Eusebia Januario (interpretata da Mariachiara Falcone), parente del santo e discendente di colei che conservò il sangue nelle ampolle; e Giuseppe Navarra (Mario Di Fonzo), detto il re di Poggioreale, famoso per aver recuperato alla città di Napoli il tesoro stipato in Vaticano allo scoppiare della seconda guerra mondiale e reso celebre dal film di Dino Risi, Operazione San Gennaro.