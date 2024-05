James Senese JNC in concerto al Parco Urbano del Miglio d’Oro

Prosegue il tour di James Senese JNC per la presentazione del suo ultimo album d’inediti, "Stiamo cercando il mondo".

Il 18 maggio, l'artista sarà in concerto al Parco Urbano del Miglio d’Oro di Ercolano.

Punto di riferimento per molte generazioni di musicisti e figura centrale della rivoluzione culturale conosciuta come Neapolitan Power, James Senese ha recentemente festeggiato il 40esimo anniversario del suo primo album solista omonimo. Da oltre cinquant’anni calca senza sosta i palchi di tutta Italia, con il suo straordinario talento e la sua inconfondibile attitudine.

Oltre ai brani del vasto repertorio, oggi porta dal vivo le 9 tracce di "Stiamo cercando il mondo", il suo ventunesimo disco, un lavoro sincero e appassionato, in linea con quella visione artistica priva di compromessi che lo ha contraddistinto fin dai tempi degli Showmen con Mario Musella e Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, passando per il profondo legame con Pino Daniele.

Senese soffia nel suo sax il dolore e la forza, la lotta, la paura, la guerra; il suo canto affronta i sentimenti in un alternarsi continuo di amore e rabbia di chi combatte una vita quotidiana per la dignità di vivere.

Il suo estro creativo e il suo gusto musicale si sviluppano all’interno del disco fra canzoni cantate e brani strumentali in cui il suono del sax, così riconoscibile, diventa il filo conduttore per una narrazione sempre in bilico fra jazz-funk, una spruzzata di latin music e tradizione partenopea.

“Stiamo cercando il mondo” è il nuovo capitolo di una lunga carriera mai corrotta dalle mode del momento nel quale l’artista napoletano continua a indicare la strada attraverso la quale trovare la libertà: di esprimersi, di esistere, di amare.

Le prossime tappe del tour:

25.05 | San Leucio Del Sannio (BN) – Festival Riverberi

08.06 | Vicenza – Teatro Comunale, Sala del Ridotto

18.07 | Assisi – Castello di Cambio, Cambio Festival

28.07 | Mola di Bari (BA) – La Festa del Mare

IN FOTO: James Senese Ph Mario Spada