Jam funk al Kestè

Si riparte con le Jam Funk del Martedì al Kestè tanta musica e divertimento. Momenti di aggregazione per pubblico e musicisti del territorio ed esteri in un clima informale.



Un Format nato qualche anno fa, realizzato in collaborazione con Andres Balbucea e con spesso l'ausilio di Andrea De Fazio e Sergio Di Leo spesso impegnati nel tour dei Nu Genea.



Il loro concerto d'apertura super up, ha fatto ballate pubblico e musicisti, a seguire una super Jam che ha messo in rilievo giovani musicisti di tutte le nazionalità.

Il cuore di questo progetto è la condivisione e un mood cool

Siamo Felicissimi di ripartire e vi aspettiamo tutti.

Per info 3665058831

Largo S.Giovanni Maggiore, 26, Napoli.