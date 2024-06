Jago e Luigi Pingitore salutano il pubblico del The Space Cinema di Napoli prima della proiezione di "Jago into the White"

Imperdibile appuntamento per il format “Una Serata con”, che torna al The Space Cinema di Napoli mercoledì 19 giugno alle ore 20:30, quando l’artista e scultore contemporaneo Jago, definito dai critici d’arte come il nuovo Michelangelo, insieme al regista Luigi Pingitore accoglieranno gli spettatori in sala per un caloroso saluto prima dell’inizio di “Jago into the White". L’incontro sarà moderato dall’attore Patrizio Rispo, noto al grande pubblico per il ruolo di Raffaele Giordano in “Un Posto al Sole”.



Il film, che verrà presentato in anteprima alla prossima edizione Tribeca Film Festival, racconta due anni della vita di Jago, da quando si trasferisce da New York a Napoli e, in piena solitudine, lavora giorno e notte alla sua nuova scultura: una versione moderna e personale della Pietà. Per diversi mesi sarà da solo assieme al blocco di marmo, in uno stretto rapporto di amore e odio, desiderio e paura. Ma Jago non è solo l’artista che ripercorre le orme dei grandi maestri del Rinascimento, è anche una giovane pop star con oltre un milione di followers sui social che seguono costantemente ogni suo progresso e sono presenti in massa alle sue mostre. Ed è un instancabile viaggiatore che si muove in ogni angolo del mondo e un imprenditore che ha sfidato le regole dell’arte contemporanea per fuoriuscire dalle logiche del mercato e provare a indicare ai ragazzi una nuova strada per approcciare e raccontare l’arte.



JAGO INTO THE WHITE è prodotto da JCJ e distribuito nei cinema italiani come Evento OFF della stagione 2024 della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital e MYMovies.it e con Abbonamento Musei.