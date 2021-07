Arte e musica con l'IZimbra Music Fest al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio

Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio si potrà visitare gratuitamente il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio grazie alla musica.

Alle 21:00, infatti, l'Arena del Museo si aprirà per la prima volta agli spettacoli dal vivo.

Sarà questa la location che farà da splendido scenario ai primi 2 concerti della rassegna musicale "IZimbra Music Fest", giunta alla seconda edizione con la direzione artistica di Chiara Savelli e Marcello Squillante.

Esibendo all'ingresso il biglietto del concerto (costo 10 euro), si potrà scoprire senza alcun esborso suppletivo, un luogo straordinario dedicato alla cultura di tutto il territorio vesuviano.

"IZimbra Music Fest" è dedicata proprio alle tradizioni popolari del Sud e alla musica del Mediterraneo, il mare nostrum unito da sempre dalle sue contaminazioni culturali.

Questi due splendidi concerti sono organizzati da "Gabbianella club" in collaborazione con il M.A.V. di Ercolano.

Il 7 luglio si esibiranno gli Ars Nova Napoli, una delle band più amate nel panorama della musica popolare campana e italiana. L’8 luglio, invece, sarà la volta del trio salentino formato dalla Rachele Andrioli, Redi Hasa e Rocco Nigro che presenterà il nuovo disco "Leuca", definito "un viaggio unico attraverso la musica popolare salentina e il Mediterraneo". Nel pomeriggio di giovedì, inoltre, Rachele Andrioli terrà un workshop di canto popolare polivocale del Salento.

PROGRAMMA LUGLIO

7 luglio Arena Museo Parco Nazionale del Vesuvio Boscoreale (NA) h. 21:00 ARS NOVA NAPOLI

8 luglio Arena Museo Parco Nazionale del Vesuvio Boscoreale (NA) h. 21:00 RACHELE ANDRIOLI / REDI HASA /ROCCO NIGRO

(Alle ore 17:00 Workshop di canto popolare a cura di Rachele Andrioli)

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Ingresso singolo concerto: € 10,00 PREVENDITE ATTIVE sulla piattaforma Eventbrite

Quota partecipazione al workshop: € 15,00 (Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp )

FORMULA ABBONAMENTO

1)Abbonamento per 2 concerti (7, 8 luglio): €16,00

2) Workshop di canto + concerto Andrioli, Hasa, Nigro: € 20,00

Per usufruire di una delle 2 formule abbonamento, occorre inviare un messaggio whatsapp al num. 3427926929 oppure al 3392558773 con l'indicazione dell'abbonamento a cui si è interessati e per quante persone. Saranno inviate le indicazioni per effettuare il pagamento della quota.

INFO & CONTATTI

Email: info@izimbraculture.it

Cell.: +39 3392558773 + 39 342 792 6929

www.izimbraculture.it

www.museoparcovesuvio.it

Gli eventi saranno organizzati nel rispetto disposizioni normative per il contenimento del contagio da Covid-19.