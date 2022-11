E’ uscito oggi su tutti i digital store Chesta Notte, il nuovo singolo di Ivan Granatino. Un successo assicurato visto che ancora prima dell’uscita ufficiale, i numeri dell’anteprima su Tik Tok erano gia? da record, facendo diventare il brano virale. Il video su Youtube, con la regia di Ferdinando Esposito, è uscito oggi alle 14.

Chesta Notte e? il secondo singolo consecutivo che Ivan Granatino dedica alla musica latina e alla passione tra innamorati.

Ad agosto Ivan Granatino e? uscito con la cover di Obsesio?n, ‘Nterra Margellina, del famosissimo brano degli Aventura, primo in tendenza su YouTube per ben due settimane e ad oggi, in neanche quattro mesi ha raggiunto numeri altissimi: oltre 10.000.000 su YouTube e piu? di 1.100.000 su Spotify.

“Sono un appassionato della musica latina da sempre – dichiara Ivan- e anche se per chi mi conosce sa che a me piace spaziare nei generi, posso affermare con certezza che il mio mood degli ultimi periodi e? senz’altro latino. Dopotutto, quale altra melodia rispecchia Napoli cosi? tanto? La musica spagnola chiama Napoli e viceversa, sono strettamente collegate, cantano all’unisono. Sono certo che anche questo pezzo entrera? nelle case di tutti i napoletani. Chesta notte e? un brano che sa di sensualita? e che invita al ballo, alla seduzione, al divertimento, raccontando una storia di vita quotidiana. ”

Granatino, Artista crossover, continua i suoi esperimenti con la musica e coi vari generi affidandosi sempre ad intuizioni o a immagini che lo colpiscono e lo entusiasmano. Ivan non può di certo essere considerato un artista “statico”, perche? ogni volta cambia, si evolve, si mette in gioco con nuove idee, rinnovando forme e generi della musica.