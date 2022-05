Ivan Granatino, concerto evento all'Augusteo

L’artista urban Ivan Granatino, con milioni di stream su Spotify, 86 milioni di visualizzazioni su YouTube e 150 mila Tik Tok realizzati con un solo brano “Caramella", presenterà il primo concerto del suo tour Ingranaggi 2.0, nel concerto evento il 9 maggio, al Teatro Augusteo di Napoli con un show inedito ed esclusivo ispirato al fenomeno mediatico Squid Game.

Granatino, “una delle voci più interessanti della “nuova Napoli”, capace di unire rap, RnB, dance e rock, non tralasciando mai l’anima partenopea in ogni suo lavoro discografico, sarà in giro per l’Italia, con varie tappe del suo tour con uno show unico e originale di due ore di live ininterrotto per una carrellata di ben 40 brani.

Una band rinnovata, un corpo di ballo e dei ledwall giganti che riprenderanno scene e video della carriera di Ivan e con una voce narrante molto particolare che racconterà i vari “giochi e scene” sullo stile SQUID GAME, a cura di Gigio Rosa di monologhi scritti dallo stesso Granatino insieme a Mariano Alfano.

L’evento esclusivo all’Augusteo vedrà anche la partecipazione di moltissimi amici e colleghi ospiti come alcuni già annunciati sui social come Franco Ricciardi, Rosario Miraggio, Moreno, Emiliana Cantone, Vincenzo Bles, Bl4ir, Moderup, Ida Rendano, Marsica, Giusy Attanasio ed altre sorprese.



Ultimissimi biglietti su tiketone, botteghino del Teatro.



A pochi giorni dalla prima data del suo tour, Ingranaggi 2.0, previsto il 9 maggio al Teatro Augusteo di Napoli, l’artista urban Ivan Granatino esce il 6 maggio con NAPOLI CUBA insieme alla regina degli anni ’80 IVANA SPAGNA.

Per la prima volta, Granatino, a cui piacciono da sempre contaminazioni e collaborazioni, porterà la cantante veronese, in un mondo a lei completamente nuovo, quello del rap e del reggaeton.

Un brano fresco e dal sapore assolutamente latino con alcune influenze rap e pop. Una coppia assolutamente inedita e particolare seppur non tanto lontani i due mondi perché entrambi amano da sempre sperimentare generi e sonorità seppur la dance ha portato Spagna ad essere ancora oggi la regina indiscussa della dance.

“Mi piace da sempre non essere etichettato in un cliché ma voglio e mi carica trovare sempre nuovi stimoli e nuove contaminazioni e credo che questo brano, un po' fuori dalle logiche classiche possa avvicinare due mondi e due vissuti per unire ed includere diverse generazioni. Ivana è una grande professionista e l’ho trovata perfettamente in linea con il mio pensiero e sono molto felice di aver collaborato a questo progetto”.



“INGRANAGGI 2.0” (Napule Allucca & Believe Distribution), uscito il 17 dicembre scorso, raccoglie le canzoni più importanti pubblicate negli ultimi anni dall’artista urban campano, più 7 brani inediti e tutti i brani del disco “Ingranaggi” (2017).



Il doppio album ha raccolto oltre 31 milioni di stream. Con 34 tracce, “Ingranaggi 2.0” contiene due brani presenti nella colonna sonora di “Gomorra 5 – l'ultima serie”, “Napule Allucca” e “L'addore Forte D'o Mare”, quest’ultimo scelto per l’attesissimo finale di stagione, andato in onda venerdì 17 dicembre. Il disco contiene anche la canzone “Tutto Apposto” presente in “Gomorra 4” e “Guagliuncè” scelto per l'ultimo film “Mancino Naturale” dì Salvatore Allocca con Claudia Gerini e Massimo Ranieri.

I 7 inediti, tra cui le due collaborazioni con FRANCO RICCIARDI e ANDREA SANNINO, sono brani intimi che raccontano le esperienze e le emozioni vissute da Ivan nell’ultimo anno e mezzo: in “Vulevo”, per esempio, l’artista dialoga direttamente con la Musica, mentre in “Buongiorno Napoli” feat. Franco Ricciardi omaggia la storia di “una classica domenica napoletana”.