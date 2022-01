Sabato 15 e 22 gennaio, al Museo Diocesano di Napoli appuntamento con lo speciale Itinerario Napoletano sulle orme di Aniello Falcone.

La mostra “Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli”, ospitata nella prestigiosa cornice barocca della chiesa di Santa Maria di Donnaregina Nuova, vuole offrire un primo significativo approfondimento dell’artista seicentesco, allievo di Jusepe de Ribera e, a sua volta, maestro di Micco Spadaro e Salvator Rosa. Trattasi della prima mostra monografica del pittore, non solo famoso quale esperto battaglista, ma un genio che riesce ad interpretare tutte le correnti pittoriche del Seicento a Napoli.

Questo itinerario si pone quindi il fine di potenziare il valore scientifico della mostra temporanea, integrando la visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore per conoscere e riscoprire le qualità stilistiche e formali dei suoi affreschi, come “San Giorgio e il Drago”, uno tra i più famosi esempi di committenza pubblica

START POINT ORE 10:00

Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli



ORE 11:00

visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore con approfondimenti all’affresco del pittore Aniello Falcone “San Giorgio e il Drago”



ORE 12:00

visita alla mostra “Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli” alla chiesa di Donnaregina Nuova-Museo Diocesano

COSTO: € 12,00 a persona (comprensivo di ingresso al Museo), gratuità sino all’età di 7 anni

Info e contatti:

info@museodiocesanonapoli.it

tel. 081 557 13 65

wapp. 3336809657



AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 221/2021 TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI

GREEN PASS RAFFORZATO e di mascherina FFP2.