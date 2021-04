Itinerario cinecurioso tra i luoghi di Partenope

Amate la storia e le architetture eclettiche della nostra città, ma nel contempo siete degli appassionati cinefili? Allora questo tour farà sicuramente per voi: una combinazione di arte, architettura, aneddoti, ricerca di set cinematografici e televisivi caratterizzerà questa passeggiata che avrà come punto di partenza Piazza del Plebiscito, cuore della Napoli monumentale. Ci porteremo poi a piazzetta Salazar, dove ammireremo dall'esterno l'istituto Palizzi, per poi proseguire verso la chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone, ubicata sull'omonima collina, considerata un gioiello del barocco napoletano. Lungo la strada, un portone eternamente chiuso ci parlerà dei martiri della rivoluzione del 1799, mentre in cima alla collina un edificio ormai in rovina ci ricorderà i fasti luculliani di epoca romana, ed un altro racconterà il sogno utopico di Lamont Young, a cui il comune ha dedicato le omonime rampe di collegamento con via Chiatamone. La passeggiata si concluderà a via S. Lucia, ai piedi dell'antica Acropoli partenopea, quartiere natio di personaggi indimenticabili quali Bud Spencer e Massimo Ranieri, grandi icone di una Napoli protagonista assoluta nel cinema e nelle fiction di ieri e di oggi.



La durata del tour è di circa 2 ore

Appuntamento: ore 10,30 presso il Portale di ingresso del Palazzo Reale (Piazza Plebiscito).

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3387870753 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).



Contributo di partecipazione: 10 euro a persona, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratis per bambini al di sotto dei 6 anni.

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti; nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid sono previsti piccoli gruppi e l'uso di radioline sanificate ed auricolari monouso inclusi nel costo del tour al superamento del numero minimo stabilito.

Obbligatorio indossare la mascherina.

Ricordiamo che in zona arancione non ci sono restrizioni alle visite guidate per i residenti in città, basta solo prenotarsi per tempo