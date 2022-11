Italo, a Napoli una giornata di autodifesa al femminile

Italo, che vanta 1500 dipendenti (età media 34 anni) di cui il 50% è donna, mette la sicurezza al primo posto. A partire dal 2017, infatti, Italo ha avviato delle sessioni di formazione per le proprie dipendenti e, a partire dall’8 marzo di quest’anno, ha deciso di rafforzare questi training destinati a tutte le sue donne: personale di bordo, di stazione e di staff.

Queste lezioni si svolgono in 2 fasi: la prima parte è teorica e fornisce gli strumenti per evitare situazioni di rischio, per far sì che non monti la rabbia nell’eventuale aggressore e saper riconoscere i pericoli che possono portare al verificarsi di situazioni di pericolo.

La seconda parte del corso, invece, è incentrata sull’aspetto pratico: con il supporto di istruttori qualificati di krav maga (arte marziale di origine israeliana), vengono insegnate le tecniche per liberarsi dal potenziale aggressore. Vengono simulate diverse situazioni di pericolo, dalla stretta al braccio fino al possibile strangolamento, facendo esercitare le donne partecipanti in modo tale che a fine lezione padroneggino queste tecniche utili a sfuggire da tali evenienze.

Dopo aver già svolto numerose sessioni, Italo ha deciso di ampliare questi corsi di autodifesa anche alle donne appartenenti ai nuclei familiari dei suoi dipendenti: madri, mogli, figlie ad esempio. Uno strumento utile non solo nella sfera lavorativa, ma nella vita di tutti i giorni.

Sabato 5 novembre, questi corsi sono approdati a Napoli: Italo ha organizzato questa giornata dedicata alle sue dipendenti ed alle loro familiari di Napoli, inaugurando così un tour sul territorio, dopo aver dato il via a questi corsi presso la sua sede di Roma.

Napoli è infatti una città strategica nel network di Italo, servita dai suoi treni fin dall’esordio della società più di 10 anni fa, e l’azienda ha voluto dare modo alle sue donne di partecipare a questo evento.

“Queste giornate permettono alle partecipanti di apprendere tecniche semplici da memorizzare e da mettere in atto, che possono tornare utili non solo in ambito lavorativo ma anche nella vita quotidiana. Il corso è molto apprezzato da coloro che vi partecipano e stiamo già studiando nuovi progetti per il 2023. Siamo felici di aver organizzato questa giornata a Napoli, per dare alle donne una concreta opportunità e renderle maggiormente consapevoli. Inoltre, grazie all’impegno sociale che ci contraddistingue, da marzo di quest’anno abbiamo ospitato a queste sessioni anche donne che in passato hanno subito violenze e che oggi stanno intraprendendo un percorso di riabilitazione insieme a Telefono Rosa. È una partnership che ci rende orgogliosi.” dichiara Fabio Sgroi, Direttore Health and Safety di Italo.

“La nostra realtà, la Securdan Krav Maga Academy, si occupa di difesa personale e formazione da 30 anni. Siamo impegnati quotidianamente per contrastare i fenomeni di violenza di genere, sia fisica che psicologica. Attraverso “Sicurezza Donna”, percorso studiato appositamente per il mondo femminile, vogliamo trasmettere consapevolezza e fiducia nei propri mezzi a tutte le donne che formiamo. Insegniamo una serie di tecniche simulative che diventano progressivamente più aggressive. Si parte da una presa sul braccio, per arrivare ad un’aggressione come lo strangolamento. Si procede per gradi, concentrandoci sulla capacità progressiva di prendere conoscenza delle proprie capacità, delle proprie forze e delle possibilità che ha una donna di difendersi” spiegano Daniele Rossi (Direttore Tecnico della Securdan Krav Maga Academy) e Chantal Di Porto (Istruttrice).

“Un progetto simile rappresenta per me un’occasione davvero molto importante, in quanto donna ed in quanto giovane. Spesso si parla di sicurezza e prevenzione per le dipendenti o per persone adulte già inserite in un contesto lavorativo, ma non capita così spesso che veniamo coinvolte anche noi così giovani. Sarebbe bello sensibilizzare ragazze e ragazzi su una tematica fondamentale come il contrasto alla violenza di genere. Mi piacerebbe che iniziative del genere fossero intraprese anche nelle scuole” commenta Elisabetta, giovane studentessa figlia di un dipendente Italo.

A supportare le donne di Italo, è intervenuta anche la giornalista Mariù Adamo (da sempre impegnata per combattere la violenza di genere), che ha voluto esprimere il proprio plauso per quest’iniziativa.